تشغيل المجمع الخدمي في قريتي بساط كريم الدين وكفر الترعة بالدقهلية

أكد اللواء ماهر هاشم، رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية، تشغيل المجمع الخدمي التابع لمبادرة «حياة كريمة»، بقريتي بساط كريم الدين وكفر الترعة القديم، والذي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بهما 100%، تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبإشراف من محافظة الدقهلية.

مشروع المجمع الخدمي بشربين

وبحسب البيان، أكد رئيس مركز المدينة، أن المجمع الخدمي في شربين يتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي، ويتضمن مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ووحدة محلية، ومكتب تموين، وشهر عقاري، ويأتي ذلك ضمن 8 مجمعات خدمية تم إنشائها بقرى مركز ومدينة شربين لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجالس القروي وتوابعها.

تيسير خدمات المواطنين

وأشار اللواء ماهر هاشم، رئيس المركز، أن الهدف من هذه المشروعات هو تيسير خدمات المواطنين وإنهاء خدماتهم في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، لسبل البناء وتنمية الوطن وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمشروعات للمتابعة الميدانية على المشروعات القائمة مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.