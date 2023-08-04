تنسيق العام الماضي علمي رياضة.. اعرف الحد الأدنى للهندسة والحاسبات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق العام الماضي علمي رياضة، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، مؤكدة أن التنسيق يشمل عدد كبير من الكليات أبرزها كليات الهندسة وكلسات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليات العلوم والألسن، فضلاً عن كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

تنسيق العام الماضي علمي رياضة

ويمكن الاطلاع على تنسيق العام الماضي علمي رياضة، من موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي، والذي يشتمل على التفاصيل الكاملة للحدود الدنيا لجميع الكليات التي تقبل طلاب شعبة علمي رياضة في جميع الجامعات المصرية الحكومية، بداية من الإسكندرية حتى أسوان.

تفاصيل تنسيق العام الماضي علمي رياضة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تنسيق العام الماضي علمي رياضة، لعدد كبير من الكليات أبرزها كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية:

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 362 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بورسعيد 359 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 358 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355 درجة.

- كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بمنوف 354 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 353 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 352 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 352 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 350 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 348 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 347 درجة.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة 346 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 345 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 344 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الطاقة أسوان 343 درجة.

- كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية 343 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس 343 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة 342 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط 342 درجة.

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ 338 درجة.

- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان 338 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق 337 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا 337 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ 337 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها 335 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم 334 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 334 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات 332 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السويس 332 درجة.

- كلية ذكاء اصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم 332 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم 331 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العريش 330 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح 330 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف 329 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا 328 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا 328 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط 327 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج 327 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر 326 درجة.

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 324 درجة.

- كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف 324 درجة.

- كلية ألسن جامعة كفر الشيخ 324 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 320 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 319 درجة.

- كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 318 درجة.

- كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 316 درجة.

- كلية المصرية الصينية للتكنولوجيا جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 313 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف 312 درجة.

- كلية ألسن جامعة أسوان 310 درجات.

- كلية علوم جامعة القاهرة 310 درجات.

- كلية ألسن جامعة الفيوم 306 درجات.

- كلية علوم جامعة بنها 301 درجات.

- كلية علوم جامعة كفر الشيخ 301 درجات.

- كلية الألسن جامعة المنيا 300 درجة.

- كلية العلوم جامعة دمياط رياضة 298 درجة.

- كلية العلوم جامعة السويس رياضة 296 درجة.

- كلية العلوم جامعة الفيوم رياضة 296 درجة.