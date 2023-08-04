«منية النصر» بالدقهلية: تنفيذ برامج مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر حرق قش الأرز

عقد محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، اجتماع موسع وطارئ مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، لإعداد برامج مكثفة لتوعية الأهالي بوسائل التصدي لنوبات الهواء الملوث، والحد من التغيرات المناخية، وتنبيههم للأثار السلبية لحرق قش الأرز في ظل اقتراب موسم الحصاد.

إنشاء موقع لتجميع قش الأرز والمتبقيات الرزاعية بمنية النصر

أكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان أصدره اليوم، أن العالم يواجه العديد من المشكلات البيئية، وأخطرها مشكلة التلوث الهوائي والاحتباس الحراراي وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معهود، وفي إطار التعاون بين مجلس المدينة وجهاز شؤون البيئة بالدقهلية تم عقد اجتماع موسع لمناقشة كل هذه المشاكل، وضمنها وأخطرها حرق قش الأرز، ورفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب موسم الحصاد، للتوعية بكيفية التصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة، وتعريف المواطنيين بوسائل الاستفادة القصوى من المتبقيات الزراعية مثل قش الأرز، وحطب الذرة، وأي متبقيات زراعية أخرى، وتحويلها إلى سماد عضوي.

وأوضح رئيس مجلس مدينة منية النصر أن الاجتماع شهد مناقشة إنشاء موقع لتجميع قش الأرز، وعرض المقترحات والشروط الواجب توافرها لإنشائه.

عقوبة مخالفة تعليمات منع حرق قش الأرز

وعلى نفس السياق قالت محافظة الدقهلية في بيان لها، إن العالم أجمع يكثف جهوده من أجل الحفاظ على المناخ، والقضاء على كافة الممارسات الملوثة للهواء، مؤكدة أن السحابة السوداء تنتج عن طريق حرق المزارعين لقش الأرز في الحقول الزراعية، مما يؤدي إلى تكوين السحابة السوداء، وسيكون هناك متابعة لتصدي هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المخالفين.