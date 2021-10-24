«البيئة»: محاضر حرق قش الأرز تقل سنويا

قال الدكتور محمد سعد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة استطاعت من خلال الفضاء متابعة أماكن الحرق في المحافظات، خلال الـ4 سنوات الماضية، ومعرفة الأماكن التي يجرى بها الحرق، إذ يجرى مسح أكبر كمية من الأراضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تحلل البيانات التي حصلت عليها من أجل توجيه فرق تفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية، للسيطرة على هذه الحرائق.

المحاضر في انتظار المخالفين

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية « DMC» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن وزارة الري تنسق مع وزارة الزراعة لإتمام محاضر بيئة تستوجب دفع غرامات مالية، لأن هذا يضر الأرض الزراعية، لافتا إلى أن عدد المحاضر يقل تدريجيًا بسبب نجاح المنظومة.

قلة عدد الحرائق هذا العام عن الأعوام سابقة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء، أن الحرائق التي وقعت هذا العام خفيفة بالنسبة للحرائق التي حدثت في الماضي، بعد أن أصبح قش الأرز سلعة وقابلة للبيع، موضحًا أن الحرائق هذا العام كانت على حواف الأراضي الزراعية التي يستسهل بعض الفلاحين حرقها.

«القش» سلعة يتربح من ورائها المزارع

وتابع رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء: «أقوام القش اللي كانت تتحرق في الماضي مبقتش تحصل عشان قش الأرز بقى سلع وفي ناس بتجمعها، وتدفع للفلاح بس الحرائق السنة دي كانت في حواف الأراضي الزراعية اللي الفلاح معرفش يجمعها ووزارة الزراعة بتعمل مخالفات للي بيعمل كده».