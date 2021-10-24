أدوات «البيئة» لمراقبة حرق قش الأرز: أقمار صناعية وتطبيقات حديثة

أنظمة حديثة ومتطورة ومراقبة عمليات حرق المخلفات على اختلاف أنواعها سواء كانت زراعية مثل حرق قش الأرز أو صناعية ناتجة عن المصانع أو بلدية صادرة عن حرق القمامة، اتبعتها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، كان البطل فيها الأقمار الصناعية والتطبيقات الحديثة، والتي ساهمت في انخفاض نسبة الملوثات وخاصة السحابة السوداء التي عانت منها مصر من قبل سنوات كثيرة.

«البيئة»: نستعين بمسح الأقمار الصناعية لوكالة «ناسا»

الدكتور محمد سعد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء، أوضح أنَّ وزارة البيئة تعتمد على البيانات التي ترصدها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا للفضاء، والتي يمكن من خلالها رصد أماكن الحرق قائلًا: «وكالة ناسا للفضاء مخصصة 3 أقمار يتمّ من خلالها إجراء مسح للكرة الأرضية بالكامل، والتي يجري بعضها عمليات البحث مرتين يوميا، وهناك أقمار تجري عمليات المسح مرة واحدة».

تحديد نقاط الحرق عبر مسح الأقمار الصناعية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، لـ«الوطن»: «نحن كوزارة بيئة لدينا أذن بالدخول على هذه البيانات والتعامل معها باحترافية عالية، ونحصل على عمليات المسح مرتين صباحا ومرتين مساءً»، لافتاً إلى أنَّه بعد الوصول إلى هذه البيانات يتمّ تحديد نقاط الحرق، والتعامل مع هذه النقاط من خلال وضعها في نموذج خاص لوزارة البيئة ومن خلاله يجرى تحديد الأماكن والعناوين بشكل تفصيلي».

تحميل البيانات بعد تحليلها عبر تطبيق خاص بالمحاور التفتيشية

وتابع رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء، أنَّه يتمّ تحميل هذه البيانات التفصيلية بعد ذلك على تطبيق خاص بجهاز شؤون البيئة والذي يتمّ توزيعه بعد ذلك على المحاور التفتيشية للجهاز، ويستطيع بعد ذلك كل محور من المحاور التوجه إلى نطاق الحرق من خلال التطبيق الذي يحولها على تطبيق الخرائط التابع لجوجل «جوجل ماب»، ويبدأ بإجراء تتبع للوصول إلى نقطة الحرق التي تمّ رصدها».

وحول تحديد طبيعة الحرق خاصة فيما يتعلق بعمليات حرق قش الأرز، أوضح «سعد»، أنَّ تحليل طبيعة الحرق ونوعه يتمّ بناء على تحليل شكل الأرض الملتقطة من خلال الأقمار الصناعية، فإذا كانت أراضي زراعية فإن الحرق يكون ناتج عن مخلفات زراعية، وإذا كانت المنطقة صناعية فإن الحرق يكون ناتج عن مخلفات صناعية، وإذا كان الحرق داخل منطقة سكنية أو مباني فإن الحرق يكون ناتج عن مخلفات.