ضبط 14 شخصا في 6 محافظات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

في مديرية أمن الإسكندرية، ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثانِ العامرية، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما ومبلغ مالي، وضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومبالغ مالية.

في الدقهلية، ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزتهما 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلوجرام ومبلغ مالي وسلاحين أبيضين..

ضبط 750 جرام حشيش

وفي البحيرة، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما ومبلغ مالي.

في مديرية أمن بورسعيد، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الأيس «الشابو» وزنت 250 جراما ومبلغ مالي.

وفي الشرقية، تم ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالي.

وفي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، وبحوزتها 185 قرص مخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض.