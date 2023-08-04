تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد ثروت.. نشر صورة من المستشفى

يخضع المخرج الشاب أحمد ثروت، نجل المطرب الكبير محمدث روت، لمجموعة من الفحوصات الطبية خارج مصر، في إطار استكمال رحلته العلاجية بعد الأزمة الصحية التي مّرت به منذ فترة وأثرّت سلبًا على حركته، حيث تمّ تشخيصه من قِبل الأطباء بأنّه مصاب بجلطة في الشرايين.

ووصف أحمد ثروت، رحلته العلاجية التي يقوم بها حاليًا بأنّه صابر على مشقة يعقبها فرح جميل، لإيمانه بقضاء الله وعطاياه، وذلك تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من داخل إحدى المستشفيات ووجوده على سرير عازل بغرفة أشبه بالعناية المركزة.

دعوات بالشفاء من هذه الأزمة الصحية

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها، حيث حرص جمهوره ومتابعيه، على الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية في أقرب وقت، وأن تمر هذه المحنة بسلام ويعود لعمله مجددًا وهو بصحة جيدة.

إصابة أحمد ثروت بأزمة صحية مفاجئة منذ شهور

ومنذ فترة نشر أحمد ثروت صورة، عبر حسابه على «فيس بوك»، في أثناء وجود خطيبته لمى الشواربي بجواره على سرير المرض، تمسك بيديه، معبرًا عن سعادته بوجودها جانبه في الأوقات الصعبة التي يمر بها.