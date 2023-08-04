ظاهرة جوية تسيطر على أغسطس.. ذروة فصل الصيف في هذا الشهر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة على مدار شهر أغسطس، لافتة إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وقالت «منار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شهر أغسطس سيغلب عليه ارتفاع نسب الرطوبة، وهي ظاهرة جوية، وسيكون ذروة فصل الصيف.

وتأتي درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة كما يلي، وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 4 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 5 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.