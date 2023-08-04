موعد ارتفاع درجات الحرارة.. هل تستمر الموجة حتى نهاية الأسبوع؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن موعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وتحديدا بعد أن شهدت عدد من المناطق الجنوبية سقوط أمطار، يصاحبها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون مؤقت على مدار يومي السبت الموافق 5 أغسطس والأحد الموافق 6 أغسطس، على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتعود درجات الحرارة للانخفاض للمعدل الطبيعي مرة أخرى بدء من يوم الاثنين المقبل.

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبو سمبل، بحيرة ناصر، وتكون الأمطار على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب «شلاتين، حلايب، أبو سمبل، بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى تفاصيل حالة الطقس من يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.