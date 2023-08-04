أسعار الدراسة في كلية الهندسة بالجامعات الأهلية تبدأ من 45 ألف جنيه

يرغب الكثيرين من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في معرفة أسعار الدراسة في كلية الهندسة بالجامعات الأهلية الحكومية 2023 خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة التنسيق الأولي بـ 83% فأكثر.

أسعار كلية الهندسة في الجامعات الأهلية 2023

حددت الجامعات الأهلية ف مختلف المحافظات أسعار كلية الهندسة في بيان لها ل2023 وجاءت كالآتي:

- جامعة الإسكندرية الأهلية:

برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات 85,000 جنيه.

برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات 85,000 جنيه.

برنامج هندسة الكهروميكانيكا 85,000 جنيه.

برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري 85,000 جنيه.

برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي 85,000 جنيه.

- جامعة المنصورة الأهلية:

كلية الهندسة 50 ألف جنيه

جامعة بنها الأهلية

كلية الهندسة 65 ألف جنيه، وتشمل كلية الهندسة أقسام التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية:

كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

- جامعة أسيوط الأهلية:

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

- جامعة الجلالة:

الهندسة 69 ألف جنيه.

هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

جامعة النيل الأهلية

كلية الهندسة: الفئة الأولى مصروفاتهم 54000 جنيه.

الفئة الثانية تكون مصروفاتهم 76000 جنيه.

الفئة الثالثة مصروفاتهم 93000 جنيه.

الفئة الرابعة مصروفاتهم 109000 جنيه.