ضبط 3 متهمين بالاتجار بمخدري الحشيش والهروين في السويس

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في السويس لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي، لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الاتجار بمخدري الهروين والحشيش

وأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن السويس، قيام 3 أشخاص بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بدوائر مراكز شرطة السويس والأربعين، والسحر والجمال.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الهروين وزنت 200 جرام، و10 طرب لمخدر الحشيش، وزنت كيلوجراما، وأقراص مخدرة، ومبلغ مالي، وعدد 3 هواتف محمولة. جري اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمين، قال المحامي حازم محمد، «إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.