أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية.. تبدأ من 55 ألف جنيه

يتطلع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم من أجل معرفة أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى لمرحلة التنسيق الأولي لشعبة علمي علوم التي وصلت إلى 88.2%.

أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات المصرية في بيان أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية التي تبدأ من 50 ألف جنيه.

أسعار كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية الأهلية

وأوضحت جامعة الإسكندرية الأهلية مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة التي جاءت كالآتي

- برنامج الصيدلة - فارم دي كلينيكال 115,000 جنيه.

أسعار الدراسة في صيدلة جامعة المنصورة الأهلية

وحددت جامعة المنصورة الأهلية أسعار الدراسة في كلية الصيدلة بالجامعة التي وصلت إلى 75 ألف جنيه في السنة بجانب الرسوم الإدارية.

أسعار الدراسة في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأشارت جامعة الإسماعيلية الجديدة في بيان لها إلى أن أسعار كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية 80 ألف جنيه + المصروفات الإدارية، وكلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

جامعة أسيوط الأهلية

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

جامعة الجلالة 2024

- الصيدلية 85 ألف جنيه.