عدد سكان القاهرة يتجاوز 10 ملايين نسمة.. 30% عزاب

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد السكان التقديري بنطاقها في مطلع العام الجاري بلغ 10 مليون و203 ألف و693 نسمة، وتعتبر المنطقة الشرقية الأعلى من حيث نسبة السكان الموجودة، إذ بلغت 39% من إجمالي عدد السكان، يليها المنطقة الجنوبية وبلغت نسبة السكان بها 32%، أما أقل المناطق في نسبة السكان بالمدن الجديدة إذ بلغت 4%، يليها المنطقة الغربية بنسبة 7% ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18% وذلك من إجمالي عدد السكان بالمحافظة .

الحالة التعليمية

وأوضح التقرير أن نسب السكان حسب الحالة التعليمية بالمحافظة وفق تعداد 2017 فإن أكبر شريحة من السكان حسب الحالة التعليمية في تعداد 2017 كانت في فئة أقل من الجامعي بنسبة 40% يليها الجامعى بنسبة 30%، بينما أقل شريحة كانت لفئة يقرأ ويكتب بنسبة 10% ثم أمي بنسبة 20%.

وفيما يتعلق بنسبة الذكور والإناث بالقاهرة، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الذكور بمحافظة القاهرة 5 مليون و264 ألف و760 مواطن بنسبة 52% من إجمالي سكان القاهرة، بينما بلغ إجمالي عدد الأناث بمحافظة القاهرة 4 مليون و938 ألف و933 أنثى بنسبة 48% من إجمالي سكان القاهرة .

الحالة الاجتماعية

وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية لسكان محافظة القاهرة، جاءت أكبر شريحة من السكان حسب الحالة الاجتماعية في تعداد 2017 كانت في فئة متزوج بنسبة 60% ، يليها فئة أعزب بنسبة 30.3%، بينما أقل شريحة كانت لفئة مطلق بنسبة 2.4% ثم أرمل بنسبة 7.3%، ثم جاءت معدلات الزيادة الطبيعية لمحافظة القاهرة حيث شهد عام 2022 أعلى معدل للزيادة الطبيعية وبلغ 9.8 يليه عام 2020 بلغ 9.7، وأقل معدل للزيادة الطبيعية عام 2021 وبلغ 8.2.