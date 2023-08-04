حبس «ديلر» مخدرات عزبة العبور 4 أيام.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

خضع متهم ببيه المواد المخدرة في عزبة العبور لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الإتجار بمخدر الهروين

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة من قيام عنصر إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بعزبة العبور، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، حال تواجده في محل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم المتوقعة

أوضح المحامي حازم محمد أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.