ميناء دمياط يستقبل أكثر من 40 ألف طن بضائع منها قمح وذرة

كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

حركة الصادرات من البضائع العامة

وأعلن أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43126 طنا تشمل: 19039 طن يوريا و13476 طن كلينكر و61 طن ملح و3800 طن مولاس و6750 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات من البضائع العامة

وأكد في بيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 40365 طنا تشمل: 3388 طن ابلاكاش و9954 طن كسب فول صويا و2547 طن نواتج و1100 طن ذرة و1436 طن خشب زان و9179 طن خردة و1816 طن رخام و45 طن ملح و7000 طن قمح و3900 طن قمح مطحون.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1281 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 369 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3640 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 181151 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152351 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة.