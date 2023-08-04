إصابة شخصين في انقلاب ميكروباص بكرداسة

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص

كانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بعد انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.

انفجر الإطار الخلفي للسيارة السبب

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق 50 سنة انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها على الجانب الأيسر وإصابة شخصين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.