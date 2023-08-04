محمود مسلم: الإعلام جزء من الأمن القومي وسلاح في أي صراع

أشاد الكاتب الصحفي، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بمناقشة الحوار الوطني لقانون تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيلزم المسؤولين بإتاحة المعلومات، وشدد على أن الإعلام جزء من الأمن القومي، وسلاح في أي صراع في يد الدول والجماعات والشركات.

الرد على الشائعات تطور من قبل الحكومة بشكل كبير

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»، أن الرد على الشائعات تطور من قبل الحكومة بشكل كبير، ولكن المسؤول يجب أن تتوفر لديه ثقافة الرد، لأن هناك بعض المسؤولين في مصر يعتقدون بأن عدم الرد هو الأفضل.

وحذر الكاتب الصحفي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، من عدم الرد على الشائعات، معللا ذلك، بأنه يحدث «تراكم»، فعند عدم الرد على الشائعات تُخلق قناعات خاطئة عند البعض.

الإعلام أداة أساسية في معظم الحروب

ولفت مسلم، إلى أن الإعلام أداة أساسية في معظم الحروب، لذلك تتطور الدول بشكل كبير في التكنولوجيا لأنها تواجه صراعات، والشائعات تعمل على بث الإحباط في نفوس المواطنين، وتغييب القدوة وهدم الرموز، وكل ذلك من أجل تدمير نفسية وقيم الشعوب.

وواصل: «جزء كبير من هذه الحروب ممنهج، ولو لم يكن ذلك صحيحا لما صرفت الدول كل هذه المبالغ الطائلة على الإعلام، فمنذ ثورة يونيو 2013 يتم بث شائعات وبرامج لمدة 24 ساعة».