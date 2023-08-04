مسلم: مصر تعرضت في آخر 10 سنوات لأكبر حملة تشويش بالعصر الحديث

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية بها آلاف المشاهد الإيجابية والنماذج الرائعة، وبالتالي فإنه لا يجب تعميم مشاهد مثل تغيير جنسية لاعب بسبب مشكلة مع اتحاد معين، ولا يجب التأثير على الناس وإحباطهم: «إحنا بقينا كتير، والناس لما بتشوف حاجة في المجتمع في الساحل الشمالي وتروح مهرجان العلمين تعتقد أن هذا هو المجتمع المصري وتبدأ تستفز الناس».

تفنيد مصطلح «إعلانات مستفزة»

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»: «أكثر ما يغضبني هو جملة إعلانات مستفزة، رغم أن المصريين يشاهدون إعلانات للطبقات العليا طول عمرهم، وعمرنا ما كان عندنا النظرة الطبقية ولما فقير يبص على الغني يتضايق منه.. يتضايق منه ليه؟!».

خطورة الجماعة الإرهابية

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل على تأليب المجتمع على بعضه وتفتيته إلى مسلمين ومسيحيين، فقير وغني، شباب وكبار، أهلي وزمالك، لافتًا إلى أن مصر تعرضت خلال السنوات العشر الماضية لأكبر حملة تشويش في العصر الحديث: «طول عمرنا بنتفرج على إعلانات، وعمرنا ما سمعنا كلمة إعلانات مستغلة، زمان الناس كانت تقول ربنا يزيده، لكن دلوقتي في حد بيقول لازم نمنع الإعلانات دي عشان مستفزة».