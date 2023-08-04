مسلم: الإعلام عبّر عن المصريين بشجاعة ضد الإخوان.. ولو تخاذل لدفعت مصر الثمن

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ الإعلام عبّر عن المصريين بشجاعة ضد الإخوان، متابعًا: «لو كان الإعلام وطى صوته ومعبرش بشجاعة ولو كان تخاذل لدفعت مصر الثمن».

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»، أنّ الإعلام المصري نقل صوت الناس بشجاعة في فترة حكم الإخوان على مستوى مشكلات الكهرباء والبترول والدستور وأحداث الاتحادية، مواصلا: «في موقع الوطن الإلكتروني صور شبابنا تعذيب الناس عند قصر الاتحادية وأصبح دليل إدانة في يد المحكمة».

الإعلام المصري أدى دورا مهما جدا بعد ثورة 30 يونيو

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن الإعلام المصري أدى دورا مهما جدا بعد ثورة 30 يونيو في تماسك الشعب والتنبيه بمخاطر الإخوان، فقد لعبت الجماعة الإرهابية كل الألعاب الممكنة مع المصريين.

الإعلام أدى دورا مهما في بث الأمل

وأشار، إلى أن الإعلام أدى دورا مهما في بث الأمل، من خلال نشر النماذج الإيجابية، سواء نماذج حكومية أو مجتمعية، إذ كان إحباط الناس وإقناعهم بأنه لا أمل في مصر ولا مستقبل لها بعد رحيل الإخوان عن حكم مصر؛ جزء من الحملة التي قادتها هذه الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، ولكن الإعلام المصري لعب دورا مهما في مواجهة كل ذلك، لافتًا إلى أن الإعلام لعب دورا مهما جدا في تأكيد أواصر الوحدة الوطنية، ومواجهة الإرهاب.