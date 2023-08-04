مسلم: المتحدة أحدثت طفرة في الدراما.. وأنتجت مسلسلات وطنية بعد غياب سنوات

تحدث الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، عن المشهد الحالي للإعلام المصري تحت قيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: «أصبحت هناك صورة مختلفة وجهد مختلف ومواكبة ونظام، ولنعترف بأنه كان لدينا مشكلة في الدراما حتى عدة سنوات، وكل النقاد كانوا يشتكون من عدم وجود مسلسلات وطنية بالدرجة الكافية، لكن أصبح لدينا عدد كبير من المسلسلات الوطنية، مثل أجزاء مسلسل الاختيار التي جذبت المشاهد».

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»: «هناك أيضا مسلسل هجمة مرتدة ومسلسل العائدون وكل هذه المسلسلات تحقق نجاحا كبيرا، وعندما يتم إنتاج مسلسلات بجودة عالية يهتم به الناس، فالإخوان فصيل كذوب طوال الوقت، وهذه المسلسلات توثق الحقائق».

اهتمام كبير بمسلسل "الاختيار"

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنه في أثناء عرض حلقات مسلسل «الاختيار»، كانت الشوارع شاغرة، ووصل تأثيره للدول العربية بشكل كبير، مشددًا على أن كل ذلك لم يتم بالحس الوطني فقط، ولكن بجهد وتنظيم وكفاءة، وأصبحت الدولة المصرية تمتلك منصة مهمة وقوية بحجم watch it.

شكاوى من سوء النماذج المقدمة في الدراما سابقا

وواصل أنه في الماضي كان الناس يشتكون من سوء النماذج المقدمة عبر الدراما، ولكن في السنوات الماضية حدثت طفرة في المسلسلات الاجتماعية التي تتناول شؤون الأسرة.