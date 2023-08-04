خطوات استخراج إقرار رسمي إلكترونيا من المنزل.. «في أسهل طريقة»

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنيين إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات المتعلقة بالتوثيق، إذ يمكنك الدخول على الموقع وإتباع خطوات مبسطة تنتهى بالحصول على الخدمة، ويأتى ذلك فى إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

كيفية استخراج إقرار رسمي إلكترونيًا

وخلال التقرير التالى ترصد «الوطن» كيفية استخراج إقرار رسمي إلكترونيًا من خلال موقع مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى لاستخراج إقرار رسمي من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب والقيام بتسجيل الدخول، وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع.

وبعد ذلك ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، فتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة «التوثيق» وتقوم باختيار أيقونة «إقرار رسمي»، وسيتطلب الأمر إدخال بعض البيانات، وبعد ذلك تقوم بسداد رسوم الخدمة، وفي الخطوة الأخيرة تقوم باستلام الإقرار في العنوان والموعد المحدد.