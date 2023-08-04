أحمد فايق في «لوغاريتم»: عندما يزور سائح كوريا الجنوبية يتم أخذ بصمة عينيه

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «لوغاريتم» على قناة DMC، إن نظام الإنترنت في كوريا الجنوبية من أكثر الأنظمة إحكاما في العالم، موضحا أن المنظومة تقوم على أنه عندما يدخل السائح للدولة يتم أخذ بصمة عينيه.

أي مواطن أو سائح له خط هاتف واحد فقط

وأضاف أحمد فايق، أنه عندما تمشي في الشوارع ترى أن الكاميرات يظهر أمامها بصمة عينيك، وتعرفك من خلال الأنشطة التي قمت بها خلال تواجدك بالدولة، لافتا إلى أن أي مواطن أو سائح له خط هاتف واحد فقط، مربوط ببياناتك الشخصية.

التطبيقات مربوطة برقم هاتفك

وتابع أحمد فايق، بأن أي تطبيق تقوم بتنزيله مربوطا برقم هاتفك والخط وبياناتك الشخصية، يعني أن الشخص «متشاف» عن طريق «سوفت ويرز» يقوم بتحذيرك على مدار الوقت، مما يعني أن المحتوى محكم، بسبب أن الحكومة لها شبكة إنترنت خاص بها وأي موظف يعمل طبقا للشبكة المؤمنة، كما أن الشعب له شبكة مؤمنة بشكل أقل من شبكة الحكومة.