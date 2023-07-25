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سوق السمك فكرة لا تموت.. جولة أحمد فايق في بوسان الكورية

كتب:

محمد عزالدين
12:06 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

اكتشف الإعلامي أحمد فايق، خلال جولة في مدينة بوسان الكورية، حياة مختلفة تماما لشعب يأكل كل ما يعوم في الماء، واصفا سوق السمك بأنه مش مسلسل كوري، وذلك في حلقة جديدة من برنامج «لوغاريتم»، الذي يُذاع الثلاثاء على منصة watch it، والسابعة مساء الجمعة على دي إم سي.

وعدَّد فايق أوجه التشابه بين المصريين والكوريين، في حب الأسماك وطبيعة الأكل وخصائص التعلق به، وقارن بين الأنواع البحرية في مصر وكوريا، مجيبا عن السؤال الأهم، لماذا يعيش الكوريون كثيرا؟ ويصل متوسط أعمارهم إلى 83 عاما، وعلاقة طول العمر بتناول ما يشبه «الكرنب» المصري، وأهمية الجينسيج لدى الكوريين وما يثار حول تقويته للمناعة.. كشف فايق عن أهمية نبات الجينسيج والزيوت المستخلصة منه في شرق آسيا عامة.

السؤال الأهم لجموع المصريين وجهه فايق للمتخصصين في كوريا: لماذا لا يصاب الشعب الكوري بالسمنة، وكيف يحافظون على رشاقتهم وأوزانهم المثالية، الإجابات المفاجئة حملت كثيرا من التفاصيل عن طبيعة الحياة في كوريا، وكيف أنهم رغم اقترابهم من سمات المصريين وحبهم للطعام، إلا أنهم يحافظون على طعام الألياف الذي يساعد في الهضم والحفاظ على الوزن.

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