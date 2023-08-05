ضبط 83 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن ضبط 83 مخالفة تموينية، في حملات رقابية على المخابز والأسواق، بمختلف الإدارات التابعة للمديرية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات مرورية مفاجئة

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 83 مخالفة تموينية

وأوضح أن الحملات المجمعة بالمديرية كانت في مركز ومدينة المنصورة ومنية النصر ودكرنس شربين وبلقاس، وجرى تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز والأسواق وجاءت كالآتي:

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 11 محضر تصرف في دقيق بقيمة 742 شيكارة.

- 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 23 محضر نقص وزن.

- 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 6 محاضر بيع بأزيد من السعر سجائر.

- 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.

- 2 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 3927 جنيها.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات تاجر تمويني.

- محضر سلع مجهولة المصدر.

- 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تمويني.

- محضر الاستيلاء على سلع مدعمة وبيعها في السوق السوداء.

- محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.