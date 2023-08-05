مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم السبت 

حركة القطارات شمالًا وجنوبًا لا تتوقف على مدار الساعة، نتيجة لسفر المواطنين، إذ تحاول السككك الحديدية توفير قطارات في كل الأوقات، دون أن تتعطل مصالح المسافرين، لذا تكون مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس يوميا.

مواعيد القطارات اليوم السبت

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن»، مواعيد القطارات اليوم السبت 5-8-2023، المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، التي جاءت وفق ما هو معلن من هيئة السكة الحدد، على النحو التالي:

مواعيد القطارات الروسي

وجاءت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات الروسي من القاهرة إلى الصعيد، على النحو التالي:

- القطار رقم 988 مكيف روسي، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 7:10 مساءً، ووصول الساعة 7:50 صباحًا.

- القطار رقم 1942 مكيف روسي، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 4:55 مساءً، ووصول الساعة 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 974 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 5.30 صباحًا.

- القطار رقم 1006 روسي، القاهرة - سوهاج، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 6.00 صباحًا.

- القطار رقم 80 روسي، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 9:00 صباحًا، ووصول الساعة 2:05 صباحًا.

- القطار رقم 1004 روسي، القاهرة - أسوان، قيام قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 9:30 صباحًا، ووصول الساعة 11:10 مساءً.

- القطار رقم 160 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام من محطة مصر الساعة 12.15 مساءً.

- القطار رقم 972 روسي، القاهرة - أسيوط، قيام من محطة مصر الساعة 14.20 مساءً.

- القطار رقم 188 روسي، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 6:00 مساءً، ووصول 11:00 صباحًا.

- القطار رقم 1014 روسي، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 6:50 مساءً، ووصول الساعة 9:00 صباحًا.

- القطار رقم 1012 روسي، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر الساعة 8:20 مساءً، ووصول الساعة 11:15 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة للعودة من الصعيد إلى القاهرة

وجاءت مواعيد القطارات اليوم المكيفة للعودة من الصعيد كما حددتها هيئة السكة الحديد على النحو التالي:

- القطار رقم 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 5.15 صباحًا.

- القطار رقم 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 5.30 صباحًا.

- القطار رقم 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 7.30 صباحًا.

- القطار رقم 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 14.30 مساءً.

- القطار رقم 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 15.15 مساءً.

- القطار رقم 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 16.00 مساءً.

- القطار رقم 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 17.00 مساءً.

- القطار رقم 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 20.45 مساءً.

- القطار رقم 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 23.00 مساءً.

- القطار رقم 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام من محطة الأقصر الساعة 4.50 صباحًا.

- القطار رقم 977 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام من محطة الأقصر الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة

- القطار رقم 1938 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 10:40 مساءً، ووصول 12:00 مساءً.

- القطار رقم 971 مكيف، سوهاج - القاهرة، قيام من محطة سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ووصول 1:05 مساءً.

- القطار رقم 2010 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 10:00 مساء، ووصول 10:55 صباحًا.

- القطار رقم 1902 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 00:20 صباحًا، ووصول 2:30 مساءً.

- القطار رقم 982 مكيف، القاهرة- أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 12:00 مساءً، ووصول 2:25 صباحًا.

- القطار رقم 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 10:00 مساءً، ووصول الساعة 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 13.00 مساءً.

- القطار رقم 990 مكيف، بورسعيد - سوهاج، قيام من محطة بورسعيد الساعة 14.00 مساءً.

- القطار رقم 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 17.15 مساءً.

- القطار رقم 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 17.30 مساءً.

- القطار رقم 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 17.45 مساءً.

- القطار رقم 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 21.30 مساءً.

- القطار رقم 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 22.00 مساءً.

- القطار رقم 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم الـVIP والنوم والتالجو

- القطار رقم 1940 خاص VIP، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 9:50 مساءً، ووصول الساعة 10:05 صباحًا.

- القطار رقم 2014 خاص VIP، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 9:00 مساءً، ووصول الساعة 9:40 صباحًا.

- القطار رقم 980 خاص VIP، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 8:00 صباحًا، ووصول الساعة 10:25 مساءً.

- القطار رقم 2030 تالجو مكيف، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 7 مساءً ، ووصول الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031 تالجو مكيف، أسوان - القاهرة، قيام من محطة أسوان الساعة 7 مساء، ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 1086 نوم يقوم من القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

- القطار رقم 86 نوم القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 7:45 مساءً، ووصول الساعة 9:25 صباحًا.

- القطار رقم 82 نوم، القاهرة - أسوان، قيام من محطة مصر برمسيس الساعة 9:10 مساءً، ووصول الساعة 11:10 صباحًا.