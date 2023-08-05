ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس بكفر الزيات لـ27 شخصا... «كانوا رايحين فرح»

ارتفعت أعداد المصابين في حادث انقلاب «أتوبيس ميني باص» داخل مصرف دنشواي بمحافظة الغربية إلى 27 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ارتفاع أعداد المصابين

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وجاءت أسماء المصابين، كالتالي:

محمد عطية 21 عاما، ضيق بالتنفس جرى إسعافه في مكان الحادث ورفض النقل، وحمدي عبدالحفيظ قاسم، 60 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، وحسني عبدالحفيظ قاسم 60 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد محمود عبدالحفيظ قاسم، 25 عامًا إصابة بالظهر، وعبد الله محمد باسط 10 سنوات، وآدم محمد باسط 5 سنوات ومحمود عبدالحفظ قاسم، 65 عاماً، جرح بمقدمة الرأس وجلال توفيق حسني حمودة 60 عاما إصابة بالعين، ومي حسني عامر 16 عاماً ومحمد عبدالرازق العربي 60 عاما، وبدر محمود عبدالحفيظ 65 عامًا كدمات بالرأس وتحت الأذن، وعبدالعاطي محمد عبدالموجود 45 عامًا كدمه بالكتف، وجميعهم مقيمين بقرية مشلة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.

بداية الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بانقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف دنشواي المار على طريق قرية قصر نصر الدين، بدائرة المركز، حال ذهابهم لحضور حفل زفاف.

كما جري الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث واستخراج الأتوبيس من داخل الترعة، والدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، وبلغت الحصيلة النهائية 27 مصابا من بينهم أطفال.