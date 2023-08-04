2.6 مليون جنيه إيرادات فيلم مرعي البريمو في 48 ساعة عرض بالسينما

تجاوزت إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، حاجز الـ2 مليون جنيه على مدار يومين عرض بالسينما، حيث حقق في شباك تذاكر السينما أمس الخميس مليون و373 ألفا و534 جنيها، وحقق يوم الأربعاء إيرادات مليون و303 آلاف و518 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو يجمع بين محمد هنيدي وغادة عادل، بعد لقاءهما في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية عام 1998، ويشاركهما البطولة لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم مرعي البريمو

جاءت قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال تاجر بطيخ، تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن بطيخة بها أشياء ثمينة ولكنها تختفي في ظروف غامضة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

وخلال الفيلم يقوم محمد هنيدي، بتقديم دويتو غنائي مع فريق شارموفرز بعنوان طبطبلي، وحققت ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.