توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة جديدة وسقوط أمطار ورياح وأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت، غدًا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل، الوادي الجديد».

وأشارت الأرصاد إلى أنّ من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل، الوادي الجديد» على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة السبت 5 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 7 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.