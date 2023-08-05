عزة أحمد هيكل: الإعلام السياحي أحد أعمدة أي دولة.. وتطويره أمر حتمي (حوار)

قالت الناقدة الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقًا، إنَّ الإعلام السياحي يعد أحد أعمدة هرم السياحة لأي دولة بالعالم كونه المرآة العاكسة للمناطق والمعالم السياحية التي تمتلكها البلد.

وأوضحت عزة هيكل، في حوارها مع «الوطن»، أنَّ الترويج للسياحة في مصر وجذب السياح يتطلب تضافر كامل من كل الجهات المعنية في الدولة لوضع خطة إعلامية واضحة من شأنها جذب أنظار السياح من مختلف دول العالم، وتطرقت للحديث عن أهمية الإعلام، مؤكدة أن الإعلام هو أحد أضلاع مثلث الحياة لشعوب الأرض مشددة على ضرورة تطوير مناهج الإعلام بالكليات لتتواكب مع ثقافة العصر.

وإلى نص الحوار:

ما هو مفهوم الإعلام السياحي؟

الإعلام السياحي هو إعلام ترويجي يستهدف الترويج عن الأماكن السياحية والمعالم الأثرية داخل الدولة وذلك من خلال أفلام وبرامج بمختلف منصات الإعلام والتي من شأنها أن تسرد شرحًا تفصيليًا عن المنطقة السياحية المستهدف الترويج عنها وجذب أنظار السياح إليها.

ما أهمية الإعلام السياحي؟ وما هي مقوماته ؟

الإعلام السياحي أحد أعمدة هرم السياحة في أي دولة بين دول العالم نظرًا لدوره الهام في تسليط الأضواء على الأماكن السياحية والمعالم الأثرية، بما ينعكس عليها جذب أنظار السائحين وتشوقهم لزيارة تلك الأماكن مما يترتب عليه تدفق العملة الأجنبية، إضافة إلى أهمية دوره في الترويج للاستثمار من خلال تسليط الأضواء على المشروعات القومية والبنية التحتية للاقتصاد المصري.

أما عن مقومات الإعلام السياحي فهي متعددة تبدأ بالصحف والمجلات التي تتضمن تعريفًا كاملًا بالمعالم والمناطق السياحية نهاية بصفحات التواصل الاجتماعي التي تروج عن المعلم أو الحيز السياحي بشكل تفصيلي من خلاص الصور والفيديوهات والمدونات على كل صورة وذلك فضلا عن الأفلام والمسلسلات التي تعرض على شاشات التلفزيون والتي من شأنها أن تشرح الطابع البشري عن الأشخاص الذي يعيشون في نطاق الحيز السياحي ونقل الصور الإيجابية عنهم. من وجهة نظرك .

ما هي أبرز القصور التي يعاني منها الإعلام السياحي في مصر؟

في كل الأحوال، أثمن مجهودات هيئة تنشيط السياحة والجهات المعنية في مجهوداتهم المبذولة للترويج عن السياحة وجذب السياح لكن هناك قصورًا يعاني منه الإعلام السياحي في مصر أوله عدم وجود خطة استراتيجية شاملة تربط وتنظم كل الجهات المعنية بالتروّيج للسياحة في مصر.

ثانيًا: قصور معظم الإعلانات السياحية على السياحة التاريخية فقط وعدم منح السياحة العلاجية والترفيهية والفنية والدينية أحقيتها في الإعلان السياحي، خاصة أنَّ هناك الكثير من السياح يرغبون في التعرف عليها فلابد من تسليط الأضواء بشكل متوازي داخل الإعلام وذلك ضمانًا لتعريف السائح بكة أنواع السياحة المتواجدة على أرض مصر.

كيف تستطع مصر وضع خطة ناجحة للتروّيج عن الأماكن السياحية؟

الترويج للسياحة في مصر ووضع خطة لتقديم شرح تفصيلي عن الأماكن السياحية يتطلب تضافر كامل من جميع الجهات المعنية بمعنى أن يكون هناك مشروعات تخرج لطلاب كليات الإعلام وكليات السياحة تهدف للترويج عن السياحة في مصر وإضافة إلى وجود آلية ربط موحدة تضم خبراء سياحة وإعلام ومتخصصين تعمل بشكل مستمر على الترويج عن المعالم السياحية في كل المواسم

ما رايك في طرح فكرة الترويج عن السياحة بطاولة الحوار الوطني؟

طرح فكرة الترويج للسياحة على طاولة الحوار الوطني خطوة في غاية الأهمية نأمل الخروج منها بخطة سياحية شاملة للترويج عن جميع أنواع السياحة في مصر دون أي نقصان.

ما هي أولويات إعلام الجمهورية الجديدة؟

أولويات إعلام الجمهورية الجديدة يجب أن ترتكز على القضايا التي من شأنها تعزيز الهوية المصرية بنفوس النشء وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية بنفوس النشء خاصة مع تطورات الإعلام الحديثة التي أدخلت عليها بعض الثقافات الغربية التي تتنافى تمامًا مع عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي.

كما يجب أن يتبع إعلام الجمهورية الجديدة الأساليب النمطية الحديث في تقديم الرسالة الإعلامية بمعنى ألا يكون تسليط الأضواء على جانب واحد من جوانب المجتمع بل يجب أن يتنوع بتناوله لكل القضايا التي تهم المجتمع وتقديم طرق وحلول للتعامل مع المشكلات التي يوجهها المواطن في حياته اليومية.

إضافة إلى إتباع أسلوب المنهجية في فكرة تقديم البرامج وتطوير مستمر للمحتوى المقدم عبر الشاشات والابتعاد تماما عن التقليد والتكرار للمحتوى المقدم الذي يترتب عليه عزوف المشاهد وبحثه عن إعلام بديل، كما يجب أن يكون هناك شبكات للتواصل مع وسائل الإعلام الخارجي لمعرفة ما يدور حول العالم إضافة إلى مراكز لتحليل كل الأحداث الخارجية وعرضها بصورة مبسطة يسهل فهمها على المواطن البسيط.

من وجهة نظرك.. هل مهنة الإعلام ستموت كما ردد البعض مؤخرًا؟

سمعنا تلك الكلمات خلال الفترة الأخيرة لكني أؤكد أن الإعلام لم ولن ينتهي دوره حتى يرث الله الأرض وما عليها وذلك كونها أكبر أضلاع مثلث الحياة لشعوب الأرض ولكن يجب أن يكون هناك مناهج دراسية جديدة للتعامل مع منصات الإعلام الحديثـ على أن تشتمل الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية وطرق التعامل مع المنصات الرقمية الحديثة وذلك باعتبارها أدوات إعلامية حديثة مع الالتزام بقواعد وثوابت الإعلام التقليدي.