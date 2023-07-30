هل يجوز للموظف رفض العمل «أون لاين» من المنزل؟.. «قوى عاملة النواب» توضح

قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّ قرار تطبيق العمل عن بعد «أون لاين» بموجب القرار الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، لا يتعارض مع حقوق العامل أو الموظف وفقا لقانون العمل الحالي، وكذلك قانون الخدمة المدنية.

وأضافت النائبة لـ«الوطن»، أنّ العاملين الذين يشملهم القرار، سيحصلون على كامل أجرهم الشهري، خاصة وأنّ القرار الصادر من الحكومة، هدفه تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات، ولمدة يوم واحد في الأسبوع بدء من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر فقط.

من هم الموظفين الذين سيشملهم قرار العمل من المنزل

وأوضحت درويش، أنّ كل جهة إدارية أو وزارة ستكون هي المعنية باختيار الموظفين الذين سيشملهم العمل عن بعد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال للموظف أن يخالف القرار بدعوى صدور قرار من رئيس الوزراء، وإلا تعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى أنّ قرار العمل عن بعد في يد كل وزارة بحسب الخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين.

تعريف العمل عن بعد «أون لاين» في القانون

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنّ قانون العمل الجديد المنتظر مناقشته وصدوره قريبا، يتضمن العديد من التعريفات، وبينها «العمل عن بعد»، متابعا أنّ العالم تغيّر بعد جائحة فيروس كورونا، وأصبحت كثير من الشركات والمؤسسات العالمية الكبري تتعامل بنظام العمل عن بعد، ما يحقق عائدات اقتصادية مهمة سواء للموظف أو العامل وكذلك للمسؤولين عن هذه الشركات، وهي سنة ينبغي بحثها فى المستقبل القريب وتتماشى مع حالة التطور التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وحول موقف العاملين في القطاع الخاص، قالت درويش إنّ هذا الأمر متروك لكل مؤسسة بحسب رؤيتها، والقرار الصادر من رئيس الوزراء واضح ويخص العاملين في الدولة ممن ليسوا في تفاعل مباشر مع الجمهور، موضحة أنّ قانون العمل الجديد يتضمن الحقوق والواجبات التي تقع على العامل حال العمل من المنزل، وهو ما يسمي بالعمل عن بعد.