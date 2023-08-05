رابع محاكمة لترامب.. يواجه تهمة محاولة تغيير نتائج انتخابات الرئاسة 2020

من المتوقع أن تتهم هيئة المحلفين الكبرى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020 في الولاية، وحث الرئيس آنذاك ترامب وزير الخارجية براد رافنسبيرجر على العثور على نتائج الانتخابات في مقاطعة فولتون، والتي كانت، كما زعم ترامب، «اللود الأم»، بحسب ما ذكرته صحيفة «جازيت» الأمريكية.

لوائح اتهام مختلفة ضد ترامب

يواجه ترامب لوائح اتهام مختلفة، من سوء التعامل مع الوثائق السرية إلى تخريب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودفع بأنه غير مذنب في أحدث تهم وجهها إليه الخميس، إذا جاءت لائحة اتهام من ويليس، فستكون الرابعة للرئيس السابق.

وشغل ويليس منصب المدعي العام منذ عام 2020، بينما كان لديها خصم ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية، ترشحت في النهاية دون معارضة في الانتخابات العامة، وإنها على وشك إعادة انتخابها العام المقبل.

ترامب يصف الاتهامات بأنها عمل يائس من جانب الإدارة الأمريكية

وفي أول ظهور علني لترامب في ولاية ألاباما منذ المحاكمة في واشنطن، أعرب عن ثقته في أن رئيس الإدارة الحالية جو بايدن وفريقه سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على السلطة، ووصف ترامب الاتهامات الموجهة إليه بأنه عمل يائس من جانب الإدارة الأمريكية.

في إضافة لذلك، أوضح ترامب أنه يعتبر الاتهامات الموجهة ضده بأنها سخيفة وغير قانونية، ولكنها تعكس فعل يأس من الرئيس الحالي جو بايدن واليساريين المتطرفين الذين يسعون للحفاظ على السلطة.

التهم الأربع الموجهة إلى ترامب

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن الاتهامات القضائية التي واجهه وفريقه تعتبر غير دستورية وتنتهك حرية التعبير، ويعتقد ترامب أن هذه الاتهامات هي محاولة لتكميم صوته وتقييد حقه في التعبير عن آرائه ورؤيته السياسية.

وفي جلسة المحكمة التي عقدت يوم الخميس الماضي، دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من جميع التهم الأربع الموجهة إليه، وتتضمن هذه التهم التحريض على (اقتحام الكابيتول، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وعرقلة إجراءات حكومية، والتآمر على الدولة)، وأكد ترامب أنه غير مذنب في هذه الاتهامات، وأنه سيدافع عن نفسه بكل قوة في إطار هذه المحاكمة.