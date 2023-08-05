معلومات عن كلية علوم الملاحة والفضاء ببني سويف.. الأقسام ومجالات العمل

تُعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لتخصصها في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتضم 3 أقسام رئيسية، ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

ومع انطلاق تنسيق الجامعات في يومه الأول، بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عن الكليات الفريدة من نوعها، سواء الدراسة او التخصصات والأقسام، كذلك مجالات العمل، وتنسيق الكلية المتوقع، ويرصد التقرير التالي أبرز المعلومات عن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وتنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، طبقًا لآخر تنسيق لتلك الكلية في عام 2022 كان 350 درجة لشعبة علمي علوم، و324 درجة لعلمي رياضة، ومن المتوقع أن يقل مجموع القبول بالكلية أقل قليلًا.

نظام الدراسة في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

تستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وتعد دمجًا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

أقسام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

1- قسم علوم الفضاء الذي يهتم بتدريس علوم الفضاء الأساسية.

2- قسم الملاحة الفضائية ويهتم بالملاحة في الفضاء، وهو تخصص جديد بالكلية.

3- قسم اتصالات الفضاء.

بالإضافة إلى برنامجين، هما البرنامج العام وهو برنامج الملاحة الفضائية، والبرنامج الخاص بمصروفات، وهو برنامج علوم الفضاء التطبيقية والملاحة.

مجالات العمل لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

يمكن لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراسته، أبرزها:

1 ــ الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

2 ــ هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

3 ــ وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي.

4 ــ الملاحة البحرية والجوية.

5 ــ هيئة الطيران المدني.

6 ــ الجامعات ومراكز البحث العلمي.

7 ــ المطارات و قسم علوم الفضاء.

8 ــ برنامج الفضاء المصري و وكالة الفضاء المصرية.

9 ــ المركز القومي للبحوث.

10 ــ شركات البترول و مصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية، مصانع الإلكترونيات، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية.

11 ــ جميع شركات المحمول.