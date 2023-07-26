السفير صلاح حليمة: الدول الكبرى تتهافت على أفريقيا بسبب مواردها الطبيعية

أوضح السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، وقال إن القارة الأفريقية تتهافت عليها كافة الدول، خاصة الدول الكبرى، لأنها تعتبر مصدراً للثروات الطبيعية اللازمة لاستمرار النمو والتطور في أنحاء العالم.

قمة سان بطرسبرج تتجه لرعاية مصالح الطرفين

وتابع السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية عبر قنوات «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن القمة الروسية الأفريقية تتجه إلى رعاية المصالح المشتركة للجانبين، وتنظر بين علاقة روسيا وباقي الدول، في إطار الشراكة الاقتصادية المتوازنة، والعلاقة بين روسيا وأفريقيا تتجه بإطار جيد لمصالح الدول.

أزمة الغذاء من أهم القضايا في أفريقيا

وأضاف «حليمة» أن العلاقة بين روسيا وأفريقيا تتضمن التعاون في عدد من الملفات، منها أزمة الغذاء، مشيراً إلى أن هناك رؤية من جانب روسيا تجاه اتفاقية إرسال الحبوب للدول الأفريقية، وهناك توجه من مرتكز لوجستية مستحدثة للتعامل مع الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن الأزمة الأفريقية ناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلك المبادرة ستكون محل حوار بين روسيا وأفريقيا.