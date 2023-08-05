رئيس «خطة النواب»: المشروعات القومية ركيزة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة الدولة الاستراتيجية لتعزيز مقومات البنية التحتية والعمل على تطويرها من خلال التنمية المستدامة، كانت أمرا في غاية الأهمية للاقتصاد القومي.

فتح آفاق الاقتصاد المصري وتوسيع نطاقه

وأوضح الدكتور فخري الفقي، في تصريحات لـ«الوطن»: «الدولة المصرية منذ عدة سنوات عمدت إلى فتح آفاق الاقتصاد المصري وتوسيع نطاقه، وظهر ذلك من خلال إطلاقها لعدد من المشروعات القومية المتمثلة في شبكة الطرق القومية ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ومشروعات محطات توليد الكهرباء العملاقة، فضلا عن خطة الزحف العمراني التي وضعتها الدولة لغزو الصحراء وتحويلها إلى مدن عمرانية مأهولة بالسكان، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام السكاني الذي عانت منه عواصم المحافظات لسنوات طويلة».

المشروعات القومية تجذب الاستثمارات الأجنبية

واختتم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حديثه مؤكدا أن جميع المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت ركيزة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكانت لجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطني، قد ناقشت مؤخرا، سبل تخفيض الدين والحد من الإقراض، وبحث سبل دعم المشروعات القومية باعتبارها داعما كبيرا لآفاق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.