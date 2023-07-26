«مواد البناء»: المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل للشباب

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلها من العمل بالغاز الطبيعي، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

وأشار «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، متابعا: «تم تخفيض بعض الخطوط، ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج».

خفض الأسعار

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من الإنتاج مما ساعد على خفض الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.

وبشأن سعر الأسمنت، علق قائلا: «سعر الأسمنت يصل للمستهلك بـ1900 و1800 جنيه، ولدينا فائض كبير في المنتج».

المشروعات القومية

واختتم قائلا: «لولا مشروعات الدولة لأُغلقت المصانع، وانتهت وظائف نحو 3 ملايين عامل، وقطاع مواد البناء هو أهم قطاع اقتصادي الآن في مصر، والمصانع تعمل على مدار 24 ساعة ولم تغلق حتى في وقت كورونا».