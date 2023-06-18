عمرو عثمان: تراجع نسبة تعاطي سائقي الحافلات الدراسية إلى 0.3% إنجاز كبير

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن ملف تعاطي المخدرات في المجتمع المصري من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا وأنه جرى تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، وبخاصة على صعيد مستوى ونسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»: «على هذا المستوى تراجعت النسبة من 12% قبل ست سنوات إلى 0.3% الآن، ونسبة 12% من السائقين كانت نسبة كبيرة ومقلقة خاصة أن هؤلاء يتم ائتمانهم على أبنائنا وأطفالنا لإيصالهم إلى المدارس».

وكشف أنّ الصندوق وعبر التعاون مع وزارة الداخلية والصحة والتعليم وعبر لجنة مشكلة من الجهات الأربع تمكنت من إجراء فحص عشوائي لنحو 13-15 ألف سائق، وعبر هذه السنوات تمكنا من خفض النسبة إلى 0.3%.

المستهدف من علاج الإدمان

وشدد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على أن المستهدف هو النزول بالنسبة إلى «الزيرو»، لأن هذا الملف حساس ولا يقبل بأنصاف الحلول، كما تطرق إلى الجهاز الإداري للدولة والعاملين به، حيث ذكر: «من بدء البرامج الخاصة باستهداف موظفي الجهاز الإداري للدولة والمرافق الحيوية عام 2019 تم فحص نحو 700 ألف موظف وكانت نسبة التعاطي 8% وتراجعت إلى 1-1.5%».

17 ألف موظف تقدموا طواعية لتلقي العلاج المجاني

وكشف أن نحو 17 ألف موظف تقدموا طواعية لتلقي العلاج المجاني الذي توفره الدولة والذي يتم بسرية تامة، مشددا على أهمية فلسفة الاقبال الطوعي وهو الهدف، وكشف أن قانون فصل الموظف المتعاطي الذي لم يتقدم للعلاج هو العنصر المهم في تراجع نسبة التعاطي.