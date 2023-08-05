7 نصائح خلي بالك منها لو قررت تسافر للدراسة في الخارج

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأسبوع الماضي، يهدف العديد من طلاب الثانوية العامة إلى مواصلة دراستهم في الخارج، ويسعون إما للحصول على منح دراسية مجانية أو لدفع مبلغ مالي مقابل الدراسة في الجامعات الأجنبية في خطوة مهمة في مسيرتهم الأكاديمية.

أهم 7 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل السفر للدراسة في الخارج

تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، أهم 7 نصائح لطلاب الثانوية العامة في حالة السفر لاستكمال الدراسة في الخارج وفقاً لما ذكرته شبكة «إيمونوفو» العالمية.

1- عدم الشعور بالخوف بأنك ستترك بيتك

تعلم أنك لست الوحيد أو الأول الذي يسافر للدراسة في دولة أجنبية واستكشاف مكان جديد، هناك العديد من الأشخاص الذين يشاركونك نفس الرغبة وقد يكونون في أوضاع أصعب منك، لذا، انطلق بكل ثقة وحماس إلى تلك التجارب الجديدة واستغل فرصة التعرف على أشخاص جدد قد يغيرون مسار حياتك، واستفد من هذه الفرصة لتوسيع آفاقك واكتساب خبرات قيمة تساعدك في مستقبلك الأكاديمي والمهني،

2- بناء علاقات وتوسيع معارفك

أفضل طريقة لبناء علاقات وتوسيع معارفك هي من خلال التعامل مع الآخرين واحترام عاداتهم وآدابهم، يعكس هذا الاهتمام والاحترام لمجتمعهم وثقافتهم، حتى إذا ارتكبت أخطاء في فهم بعض العادات نظرًا لعدم المعرفة بها، سيقدرون احترامك لهم بشكل كبير، وهذا النهج يساعد في بناء علاقات أقوى وفهم أعمق للثقافات المختلفة، وقد يتيح لك فرصًا لتعلم جديد وتوسيع اتساع معارفك وفهمك للعالم المحيط بك.

3- استفد من فرصتك والتزم بوعودك

استفد من فرصتك في الحياة بأقصى قدر ممكن من خلال الاستيقاظ مبكرًا والنوم متأخرًا، وقبول كل الدعوات من الزملاء والمعارف الجدد، والتعلم والاستمتاع بالحياة بقدر ما تستطيع.

ومع ذلك، يجب أن تحترم الالتزامات وتعتبر الكلمة والوعود أمرًا مهمًا، فإذا قمت بوعد شخص ما، يجب أن تلتزم بهذا الوعد، فإن إعادة الثقة والاحترام للشخص الذي فقدتهما قد يكون أمرًا صعبًا للغاية، لذا، تأكد من أنك تحمل مسؤوليتك وتلتزم بالوعود التي تقدمها.

4- أطلق العنان لفضولك ولا تتردد في طرح الأسئلة

الآن بعد أن جمعت الكثير من المعلومات عن بلدك الجديد، قد تواجه بعض المفاجآت غير المتوقعة قد يكون الأكل وطريقته، وأنواع المشروبات المتاحة، والملابس، وطريقة التحية، والهدايا، والأسئلة أمورًا تبدو سهلة، ولكن في الحقيقة قد تواجه بعض التحديات وترتكب بعض الأخطاء، لذا، لا تقلق! من المهم أن تكون مستعدًا للتعلم والتكيف مع الثقافة الجديدة.

5- ابدأ روتينا يوميا ليساعدك علي الشعور بالأمان

الروتين هو مفتاح الاندماج في مجتمعك الجديد، حيث يوفر الروتين شعورًا بالأمان الذي نحتاجه جميعًا عندما نكون في بيئات غريبة بالنسبة لنا، ويساعد الشعور بالأمان على تهيئة أنفسنا للتأقلم مع المحيط والاندماج فيه.

6- تبادل ثقافتك مع الآخرين

الحياة هي رحلة مستمرة للتعلم، منذ الولادة وحتى الموت حاول أن تكتسب معرفة جديدة كل يوم وتطور نفسك، وعليك أن تتفهم أن الأشخاص يمتلكون آراء وأفكار مختلفة عنك، أنت تمثل ثقافة وحضارة بلدك وعائلتك وإيمانك، لذا يجب عليك احترام الآخرين وحقهم في وجهات النظر المختلفة عنك، ناقش معهم بكل احترام وأدب هذه الاختلافات، وفي النهاية، لست مضطرًا للاتفاق مع الجميع، ولكن من خلال مناقشة وفهم وجهات النظر المختلفة، ستكتسب خبرة قيمة في الحياة.

7- مشاركة قصتك وثقافتك العربية والإسلامية لتعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات

الشخص يحصل على ما يعطي في الحياة. قم بمشاركة قصتك وثقافتك العربية والإسلامية مع الآخرين واستمع إلى قصصهم وخلفياتهم وأفكارهم أيضًا، وستجد الكثير من القواسم المشتركة والروابط مع الناس من جميع أنحاء العالم.

ومن خلال هذا التبادل الثقافي، ستتعرف على تجارب جديدة وتوسع آفاقك وتفهم أفضل للعالم المتنوع الذي نعيش فيه، وبالتالي، ستتمكن من بناء علاقات أكثر تعاونًا وفهمًا مع الآخرين وتعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات المختلفة.