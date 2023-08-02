«النقل» تكشف أخر تطورات محطة التوفيقية بالخط الثالث لمترو الأنفاق (صور)

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الصور التي توثق تقدم الأعمال في محطة التوفيقية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ضمن الجزء الثالث بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتي تمتد بطول 7.1 كيلومتر، وتشتمل على 3 محطات نفقية وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة، فضلا عن محطة سطحية وهي محطة بولاق الدكرور.

مخطط التشغيل التجريبي

وذكرت وزارة النقل، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، أن مخطط التشغيل التجريبي سيكون في أكتوبر 2023 لهذا الجزء، بالإضافة إلى أنه تم توريد 25 قطارا من إجمالي 32 قطارا جاري توريدها من شركة هيونداي روتيم، على أن يكون توريد أخر قطار نهاية مارس 2024.

تيسير حركة المواطنين

وعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ النقل بجامعة بني سويف، على مشروعات مترو الأنفاق، قائلا إنّ وزارة النقل سعت في الفترة الأخيرة إلى التوسع في منظومة مترو الأنفاق، نظرا لأهميتها البالغة في تيسير حركة المواطنين من وإلى المناطق المختلفة.

وأضاف أبوخضرة لـ«الوطن»، أنّ التوسع في منظومة مترو الأنفاق، لم يغفل إنتاج الوحدات المتحركة نفسها، مشيرا إلى أن وزارة النقل علمت على إنشاء عدد من المصانع المتخصصة لأول مرة في مصر لإنتاج قضبان قطارات المترو، في إطار جهودها لتوطين صناعة النقل في مصر.