استشاري جهاز هضمي: إعلان مصر دولة خالية من فيروس سي إنجاز غير مسبوق

قال محمد حسن المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنَّ مصر كانت تعاني من العديد من المشاكل الصحية ولم يكن لدينا حلول للسيطرة عليها مثل الكبد الفيروسي، أمراض ضعف السمع والأورام لدى المرأة ولذلك قامت الدولة بمسح للأمراض كلها من خلال مبادرة 100 مليون صحة.

استشاري الجهاز الهضمي والكبد: مصر ستكون دولة خالية من فيروس سي

وتابع استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنََ مصر ستعلن قريبًا دولة خالية من فيروس سي، وذلك وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ويعتبر ذلك إنجاز العقد الحالي إذ كان ذلك المرض أكبر مشكلة تواجه المصريين بعدما كان لا يخلو منزل من فيروس سي.

مبادرة 100 يوم صحة قدمت 15 مليونا و546 ألف خدمة صحية للمواطنين

وأضاف «المنيسي»، أنَّ مبادرة 100 يوم صحة قدمت 15 مليونًا و546 ألف خدمة صحية للمواطنين سواء أمراض السمع، وزراعة الكبد والكلى، وأمراض القلب، وأمراض الأورام وغيرها، منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، وكل ذلك من خلال تخفيف التكلفة على المريض ورعايته رعاية كاملة.