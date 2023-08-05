مراسل «إكسترا نيوز»: ازدحام شديد بمسرح الأرينا في العلمين الجديدة

قال رامي الحلواني موفد قناة إكسترا نيوز في مدينة العلمين الجديدة، إن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة مستمرة حتى 26 أغسطس، مشيرًا إلى وجود ازدحام شديد بمسرح الأرينا بالعلمين.

اجتماع الكينج والكابو من جديد على مسرح العلمين

وأضاف «الحلوانى»، خلال تغطيته عبر قناة «إكسترا نيوز»: «من أكثر المشاهد التي تفاعل معها الجمهور أمس، دعوة محمد منير لحميد الشاعري إلى المسرح لأداء أغنية أكيد صحاب بعد أكثر من 30 سنه»، لافتًا إلى توافد الجماهير من جميع الجنسيات حول العالم إلى العلمين.

حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

وتابع موفد قناة «إكسترا نيوز» أن حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم كان من الحفلات المليئة بالأسر وذلك لغنائهم بعض الأغاني التي تمثل الأجيال السابقة مثل أغنيه «أما براوة» لنجاة الصغيرة وغيرها.