وصول الفنانة إليسا لمدينة العلمين الجديدة لإحياء حفلها الليلة

وصلت الفنانة إليسا لمدينة العلمين الجديدة لإحياء الحفل الثالث من فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة رفقة الفنان تامر عاشور في حدث يعد الأول من نوعه.

تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

كان الأسبوع الثالث قد انطلق أمس بحفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم ثم أحيا محمد منير وحميد الشاعري الليلة الثانية.

انطلاق المهرجان في يوليو

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.