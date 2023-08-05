وصول الفنانة إليسا لمدينة العلمين الجديدة لإحياء حفلها الليلة
كتب:
محمود الرفاعي
02:55 م | السبت 05 أغسطس 2023
إليسا تصل العلمين الجديدة
وصلت الفنانة إليسا لمدينة العلمين الجديدة لإحياء الحفل الثالث من فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة رفقة الفنان تامر عاشور في حدث يعد الأول من نوعه.
تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة
كان الأسبوع الثالث قد انطلق أمس بحفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم ثم أحيا محمد منير وحميد الشاعري الليلة الثانية.
انطلاق المهرجان في يوليو
يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.