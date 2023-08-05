إكسترا نيوز: تجهيز بوابات دخول الجمهور لحفل إليسا وتامر عاشور في العلمين

قال رامي الحلواني موفد قناة إكسترا نيوز، إلى مدينة العلمين الجديدة، إن تحضيرات حفل إليسا وتامر عاشور، جارية، ويجري تجهيز البوابات لاستقبال الجماهير في الحفل الذي يقام مساء اليوم.

جمهور تامر عاشور وإليسا سيجتمعان الليلة

تابع «الحلواني»، خلال التغطية الخاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»: جمهور تامر عاشور وإليسا سيجتمعان الليلة، في حفل أطلق عليه (حفل الرومانسية).

الاستعداد لحفل عمر خيرت الأسبوع المقبل

أضاف موفد قناة «إكسترا نيوز»: «الجمهور ينتظر حفل الموسيقار عمر خيرت الأسبوع المقبل، ويوجد العديد من الاحتفالات والأحداث القائمة على مدار اليوم».