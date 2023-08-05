يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. محافظ قنا يتفقد الملتقى التوظيفي في المعسكر الدائم

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات اليوم الأول لملتقي توظيف الشباب بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وإدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، ومديرية القوى العاملة بقنا، بهدف توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، خلال الفترة من 5 إلى 6 أغسطس الجاري.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و العميد أحمد عصمت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا، ومحمد عادل عمر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، والدكتورة هدى سعد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، و الدكتورة منال عبدالوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى أبوجبل وكيل مديرية الشباب والرياضة، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

الملتقى الوظيفي يوفر 3 آلاف فرصة عمل

وقال محافظ قنا، إن الملتقي التوظيفي يوفر 3 آلاف فرصة عمل، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمتوسط مرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريا، وذلك من خلال 30 شركة تعمل في مجالات الأمن والحراسة، والتمويل والمحاسبة، وعمال إنتاج، ومندوبين، مشيرا إلى أن اليوم الأول شهد استقبال أكثر من 800 شاب وفتاة، داعيا الشباب إلى المشاركة في الملتقى لمعرفة الفرص المتاحة بسوق العمل وقَبول أقرب الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم لكي تتكون لديه الخبرة العملية اللازمة لتحقيق آماله وطموحاته مستقبلا.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أشار محافظ قنا، إلى أن الملتقى يستقبل الحضور من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساءا .

وأضاف «الداودي»، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للحد من البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو نتيجة منطقية لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.

وأكد «الداودي»، أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتوافر لديها فرص عمل للشباب، ويتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل، لافتا إلى أن مؤسسة حياة كريمة توفر أتوبيسات لنقل الشباب من مراكز إقامتهم إلى الملتقى ذهابا وعودة، وتم الإعلان عن مواعيد وأماكن تحريك الأتوبيسات في منشور سابق على صفحة المحافظة، متمنيا التوفيق للجميع في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

كما اطمئن محافظ قنا، من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقى، على مستوى الأجور والمميزات التي تقدمها تلك الشركات للراغبين في العمل بها، بما يضمن حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مؤكدا أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن العمل.