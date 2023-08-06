عميدة «النقد الفني»: فخورة بالمنصب.. وأنتمي لأكاديمية الفنون منذ طفولتي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني، إنها شعرت بسعادة وفرحة غامرة وفخر بتلقي الخبر بتوليها المنصب، موضحة «كوني بنت أكاديمية الفنون.. ومنذ طفولتي وأنا في الكونسرفتوا منذ سنوات طويلة.. وبعدها في النقد الفني الذي أنتمي إليه منذ عام 2009.. أي منذ 14 عاما».

يحيى: التقديم في الأكاديمية يختلف باختلاف المعاهد التابعة

وأضافت «يحيى» خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، «أخدت درجة مدرس وأنا في النقد الفني ثمَّ أستاذ مساعد ثمَّ أستاذ ثمَّ حاليا عميد النقد الفني والتقديم في الأكاديمية يختلف باختلاف المعاهد التابعة لها».

الالتحاق بالأكاديمية ومدى إتاحته لطلاب الثانوية العامة

وتابعت عميد المعهد العالي للنقد الفني، أنَّ الأكاديمية بها معاهد تبدأ من المرحلة الإبتدائية مثل «الكونسرفتوار» و«الباليه» بالإضافة إلى المرحلة الثانوية التي يبدأ بها معهد الموسيقى العربية أما بقية معاهد الأكاديمية من سينما وفنون شعبية ومسرح وموسيقى عربية وبها المرحلة العليا لالتحاق الطلاب بها بعد إنهاء المرحلة الثانوية.