قيادي سابق بجماعة الجهاد: ضرب السياحة في مصر فكرة إخوانية

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، خطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب السياحة في مصر.

وقال نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا في باكستان وجاء شخص اسمه أبو الوليد اسمه الحقيقي مصطفى، وهذا شخص إخواني هارب من قضية 65 وعاش في ألمانيا عمره كله».

وأضاف: «كنا قاعدين مع رفاعي طه وطلعت فؤاد وقال لنا إنتو بتضربوا العساكر الغلابة، إنما أنت لو ضربت واحد إنجليزي في قلب القاهرة أو واحد أمريكي الدنيا هتتهز».

السياحة في مصر

وأكد أن فكرة ضرب السياحة في مصر هي فكرة إخوانية، مشيرًا إلى أنه كان يرى هذا الشخص جاسوسًا لدولة أجنبية.

وتابع: «أول حاجة الإخوان عملوها ضرب أتوبيس سياحة في نجع حمادي، ثم بقية الأحداث بضرب أتوبيس عند فندق أوروبا في شارع الهرم».