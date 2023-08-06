بعد بدء التنسيق.. كليات قد تكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية العلمي والأدبي

انطلق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية، ما جعل طلاب المرحلة الثانية يعيشون في حالة من القلق والتوتر ويبحثون عن الكليات التي تكون متاحة لهم ومن الممكن أن تكون متبقية من المرحلة الأولى.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير الكليات التي قد تكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية لشعبتي العلمي والأدبي وفقا لتنسيق المرحلة الثانية للعام الماضي:

كليات قد تكون متاحة متاحة لطلاب المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الإعلام.

- كلية الألسن.

- كلية الآثار، بالإضافة إلى كل الكليات النظرية

كليات قد تكون متاحة لطلاب علمي رياضة

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- كلية التخطيط العمراني.

- كلية فنون جميلة، قسم «عمارة».

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- كلية الآثار.

- كلية الفنون التطبيقية.

- باقي الكليات النظرية.

كليات قد تكون متاحة لطلاب الشعبة الأدبية

- كلية التربية.

- كلية الآداب «نظام، وانتساب».

- كلية الحقوق «نظام، وانتساب».

- كلية السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

قد أعلن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، اعتبارا من اليوم السبت 5 أغسطس 2023 ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس، لمدة 5 أيام متتالية، ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى يوم الأربعاء 9-8-2023.