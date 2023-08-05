موعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق 2023.. التقديم متاح 24 ساعة

بدأ اليوم تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وكشفت وزارة التعليم العالي عن آخر موعد لتقديم المرحلة الأولى بالتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023، الذين بدأوا التسجيل في أولى مراحل التنسيق.

موعد بدء وانتهاء تنسيق الجامعات في المرحلة الأولي

وبدءا من اليوم، يبدأ تنسيق الجامعات 2023 ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس، لمدة 5 أيام متتالية، ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى يوم الأربعاء 9-8-2023.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، اعتبارا من اليوم السبت 5 أغسطس 2023.

وأُعلن عن الحدود الدنيا لتنسيق لمرحلة الأولى للشعبة العلمي «علمي - رياضة»، والشعبة الأدبية، على أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% ، أما الحد الأدنى للشعبة العلمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلاب، اما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وفي سياق آخر، استقبلت وزارة التعليم، الخميس الماضي، الطلبات الخاصة بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ومن المقرر أن تستمر لمدة 15 يوما، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.