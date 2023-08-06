مصرع طفل قفز من شرفة المنزل ليخرج مع والده في سوهاج

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع رغبة في الخروج من المنزل مع والده، بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول الطفل «آدم.م.ع» 4 سنوات، ومقيم دائرة المركز مصابًا بكسر في عظام الجمجمة ونزيف في المخ، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ادعاء سقوط من ارتفاع، وتوفي عقب وصوله.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وقال والده «محمود» 35 عامًا، عامل ووالدته، «آية» 23 عامًا، ربة منزل، إنّ طفلهما قفز من شرفة شقتهما بالطابق الرابع رغبة منه في الخروج مع والده، ما أدى إلى وفاته.

تحرير محضر بالواقعة

ونفى الوالدان الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.