مصرع شاب وإصابة نجل عمه في تصادم سيارة ودراجة نارية بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب نجل عمومته في تصادم دراجة نارية وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج، وجرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير المحضر القانوني.

حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة المدعو «محمد م ع»، 21 عاما، ومقيم دائرة مركز أخميم، اختل مقود الدراجة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم في سيارة ربع نقل قيادة المدعو «على ب ع ب»، 44 عاما، سائق، ومقيم دائرة مركز دار السلام.

مصرع شخص وإصابة نجل عمه

وأسفر عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة مرافقه نجل عمومته «عبد الرحمن ف هـ»، 13 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ومقيم دائرة المركز، بكسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.