طقس سيئ وانهيارات أرضية تضرب عددا من الدول حول العالم

ضربت حالة من الطقس السيئ عددا من الدول حول العالم، بينها الصين ما تسبب في مصرع العشرات، إلحاق أضرار بآلاف المنازل.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن «إعصار دوكسوري» الذي ضرب البلاد، في ارتفاع منسوب المياه في 25 نهرا في مقاطعتي «لياونينج، هيلونججيانج» الواقعتين شمال شرقي البلاد ليتجاوز علامة التحذير، فيما أنقذت السلطات الصينية، 29 من السكان، وفقا لما ذكرته وكلة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي «مقاطعة خبي» الواقعة شمالي الصين، لقى 10 أشخاص مصرعهم وفقدان 18 آخرين عقب سقوط أمطار غزيرة في مدينة «باودينج» بالمقاطعة على خلفية الفيضانات الناجمة عن «إعصار دوكسوري».

انهيار 4 آلاف و448 منزلا جراء الفيضانات في الصين

وفي وقت سابق، أجلت السلطات المحلية في «مقاطعة خبي»، أكثر من 1.54 مليون شخص على خلفية هطول الأمطار الغزيرة. وأدت الفيضانات الناجمة عن «إعصار دوكسوري»، إلى تضرر 79 ألف هكتار «1 هكتار = 2.381 فدانا» من المحاصيل، وانهيار 4 آلاف و448 منزلا وتضرر 7 آلاف و286 منزلا بشدة.

ولقى شخص مصرعه، فيما اعتبر 4 آخرين في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة ضربت مدينة شولان في مقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، فيما أجلت السلطات أكثر من 14 ألف و300 شخص.وقالت السلطات الصينية، إن حوالي 134 ألف شخص في المدينة تضرروا جراء الأمطار.

الصين تخصص حوالي 14 مليون دولار أمريكي لتيانجين وخبي

من جهتها، تمكنت السلطات الصينية من استعادة جميع إشارات الاتصال في القرى المتضررة من الفيضانات في العاصمة «بكين» بعد جهود إصلاح شاملة، وشهدت «بكين» أكبر هطول للأمطار على خلفية «إعصار دوكسوري»، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا في العاصمة الصينية..

وكانت السلطات الصينية، خصصت في وقت سابق 100 مليون يوان «نحو 14 مليون دولار أمريكي» إضافية من ميزانيتها المركزية لبلدية تيانجين، وخبي المنكوبتين بالفيضانات.

وفي جورجيا جنوب القوقاز، لقى 17 شخصا مصرعهم جراء انزلاقات طينية بمنطقة راتشا الجبلية شمال غرب البلاد، فيما أجلت السلطات أكثر من 200 شخص إلى مكان آمن، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الجورجية

انهيار أرضي في منتجع سياحي صغير شمال غرب جورجيا.. والحصيلة 17 وفاة

ويوم الخميس الماضي، وقع انهيار أرضي بالقرب من فندق في «قرية شوفي» منتجعا سياحيا صغيرا في جبال منطقة راتشا، ما ألحق أضرارا بالبيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولون في جورجيا، أمس الأول الجمعة إن السلطات، أجلت أكثر من 200 شخص من المنطقة، وأشار المسؤولون، إلى إرسال مروحيات وكلاب إنقاذ للمساعدة في جهود البحث، فوقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وفي المملكة العربية السعودية، توقع «المركز الوطني للأرصاد» في وقت سابق، أن الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما توقع «الوطني للأرصاد»، أن تكون السماء غائمة جزئيا وتتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من «منطقة الباحة» الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أجواء ساحرة تشهدها #السودة اليوم..



أمطار غزيرة، وبرد كثيف، وأجواء باردة بـ 11 درجة مئوية.



- pic.twitter.com/laUihCWV4n — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 5, 2023

ووثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساقط الأمطار وحبات البرد في منطقة السودة بـ«أبها» عاصمة منطقة عسير جنوب غرب البلاد، فيما وصلت درجة الحرارة 11 درجة مئوية.